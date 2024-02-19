Передача конфіскованих активів

Сполучені Штати передадуть Україні 500 тисяч доларів заморожених активів росіян. Про це повідомила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

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Щоправда, здійснити передачу напряму не можна, тому доведеться використати посередників.

Ми передаємо конфісковані кошти нашим естонським партнерам на користь України, тому що наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти,

– пояснила Ліза Монако.

Оперативна група Kleptocapture, яка почала свою роботу через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, продовжує переслідувати нечесні прибутки тих, хто підтримує російську військову машину. Зокрема, згадані 500 тисяч доларів вдалося конфіскувати завдяки звинуваченням 6 людей у відмиванні грошей та порушенні експортного контролю.

Kleptocapture також намагається відслідкувати усі злочинні доходи від підтримки Росії, аби згодом конфіскувати їй та передати Україні. Свою роботу в цьому напрямку група не припиняє ані на день.

Що стосується 500 тисяч доларів, які передадуть через Естонію, то їх спрямують на запуск проєкту, мета якого – швидка та ефективна оцінка школи, якої зазнала українська енергосистема.