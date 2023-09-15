США отменили соглашение с Саудовской Аравией на много миллиардов: при чем здесь Россия и Китай

Ведущая оборонная корпорация США отказалась работать с Саудовской Аравией. Они не уверены в надежности такого партнера, любящего сотрудничать с Россией и Китаем.

В прошлом году компания Raytheon Technologies (RTX), производящая ракетные системы Patriot, NASAMS и другую технику, зарабатывая более 67 миллиардов долларов в год, подписала меморандум с саудовской Scopa Defense. Документ предусматривал строительство завода, который должен был производить ПВО против ракет и беспилотников.

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Россия и Китай "похоронили" многомиллиардный проект саудитов

Согласно прогнозам аналитиков, завод RTX и Scopa мог привлечь до 25 миллиардов долларов инвестиций. Прогнозировали, что он сможет зарабатывать 17 миллиардов долларов в год.

Впрочем, RTX решила отказаться от сотрудничества с саудитами. Причина – активная работа Scopa с подсанкционными компаниями из России, Белоруссии и Китая. По мнению американцев, с таким партнером нет никаких гарантий, что технологии останутся в секрете и не попадут к конкурентам.

Работать со Scopa по той же причине отказались и некоторые европейские компании. Например, Beretta Defense Technologies, производящая оружие и оптику, и судостроитель Fincantieri.

Заводы по производству оружия были частью стратегии наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики. Он хочет снизить зависимость страны от нефти, однако из-за сотрудничества с оккупантами воплотить план через оборонную промышленность не удается.