Миллиард инвестиций за один раунд: индийский финтех стартап набирает обороты

Привлекать инвестиции в продукт – дело далеко не из простых. Особенно когда конкурируешь с таким гигантом, как Google. Впрочем, некоторым стартапам удается убеждать инвесторов, что будущее – за ними.

Финтех-стартап PhonePe сумел достичь капитализации в 12 миллиардов долларов. Благодаря новым инвестициям он стал самым дорогим финтех-стартапом Индии.

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Новые инвестиции и конкуренция с Google

Стартап PhonePe смог привлечь 850 миллионов инвестиций в текущем раунде финансирования. Сообщается, что закрывать раунд компания не собирается и хочет привлечь еще 150 миллионов, чтобы достичь отметки в миллиард долларов инвестиций.

В настоящее время главными конкурентами PhonePe являются Google Pay и Paytm. Последний оценивается в 5 миллиардов долларов. Пока PhonePe удается держать планку и удовлетворять клиентов: через продукт стартапа и Google GPay проходит до 80% транзакций UPI – самое популярное средство онлайн-оплаты в Индии, ежемесячно обслуживающее 8 миллиардов операций.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

PhonePe не собирается сбрасывать обороты и обещает инвесторам, что вскоре покажет еще больший рост. К примеру, среди планов компания озвучила цель обрабатывать транзакции на сумму в 1 триллион каждый год.

General Atlantic, инвестировавший в PhonePe сотни миллионов, ранее угадал с инвестициями в другие индийские проекты, например, Jio, BillDesk, Byju's, Amagi, NoBroker и Unacademy. Изменять это направление компания не собирается и готова вложить в рынок стартапов Индии еще 2 – 3 миллиарда долларов в течение следующих 5 – 7 лет.