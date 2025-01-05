Сколько должно быть страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025 году

Право на пенсию по возрасту в Украине зависит от приобретенного страхового стажа, и в 2025 году требования к нему меняются в зависимости от возраста лица.

Требования к страховому стажу

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2025 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – не менее 22 лет стажа;

65 лет – достаточно 15 лет стажа.

Если лицо достигло соответствующего возраста в 2024 году, но обратилось за назначением пенсии в 2025-м, требования к стажу будут такими:

60 лет – 31 год стажа;

63 года – 21 год стажа;

65 лет – 15 лет стажа.

Что делать при недостаточном стаже

В случае, если человек не имеет достаточного страхового стажа для получения пенсии, он может продолжать работать, чтобы накопить необходимое количество лет. Эта возможность позволяет обеспечить право на пенсию по возрасту после достижения необходимого стажа.