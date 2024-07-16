Во сколько обойдется строительство обещанного Зеленским гигаватта мощностей: оценил "Ощадбанк"

Для строительства одного гигаватта мощности для производства электроэнергии требуются значительные финансовые затраты. Впрочем, восстановление разрушенной россиянами электрогенерации Украины без финансовой поддержки партнеров –невозможно.

Во сколько обойдется строительство гигаватта Зеленского

Для построения только одного гигаватта мощностей генерации электроэнергии нужно не менее 700 миллионов долларов. Об этом заявил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

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Инвестпроекты по строительству одного гигаватта электроэнергетики будут стоить от 700 миллионов долларов в случае использования газопоршневых или газотурбинных технологий и до 1,5 миллиарда долларов – для, например, ветроэнергетики. Это один гигаватт. Нам надо восемь-девять построить,

– сказал заместитель председателя "Ощадбанка".

Он пояснил, что сейчас только в "Ощадбанке" рассматриваются заявки на финансирование проектов в сфере альтернативной энергетики общей мощностью более 500 мегаватт. Он отметил, что вся банковская система Украины не сможет одновременно финансировать все эти проекты в течение короткого периода времени.

Все партнеры, с которыми мы общаемся, подтверждают готовность участвовать в таких проектах,

– заверил Кацион.

По мнению банкира, чтобы восстановить энергосистему, важно привлечь поддержку международных партнеров, в частности Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.