Украина будет развивать атомную энергетику: правительство согласовало строительство важного комплекса
- Украина планирует построить комплекс для производства тепловыделяющих сборок на территории Южноукраинской городской общины.
- Проект, утвержден в марте 2025 года, предусматривает использование технологий Westinghouse.
В Украине хотят построить современный технологический комплекс по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС. Строительство будет происходить на территории Южноукраинской городской территориальной общины.
Что известно о решении украинского правительства?
Отмечается, что это решение открывает новую страницу в истории отечественной атомной энергетики, о чем сообщает Энергоатом.
Строительство комплекса – это важный шаг на пути к энергетической независимости Украины, ведь переход на собственное топливо по технологии компании Westinghouse будет способствовать повышению безопасности топливной составляющей АЭС Украины,
– говорится в тексте.
Американская компания уже осуществила оценку и потенциальную квалификацию производственных линий Энергоатома – о возможности сборки топливных сборок. Также был проведен анализ воздействия на окружающую среду и разработано технико-экономическое обоснование. Документация успешно прошла государственную экспертизу
Проект одобрили еще в сентябре 2025 года – на местном уровне. А уже в марте текущего года правительство приняло окончательное решение о реализации.
Обратите внимание! Распоряжение уже опубликовано на Правительственном портале.
В частности в распоряжении определены 2 пункта:
- Согласиться с предложением Минэнерго по размещению ядерной установки по производству тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций на территории Южноукраинской городской территориальной общины Вознесенского района Николаевской области.
- Рекомендовать акционерному обществу "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" – эксплуатирующей организации (оператору) ядерной установки по производству тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций обеспечить выполнение работ по ее проектированию и строительству.
Важно! Следующим этапом уже станет разработка проектной документации, а также прохождение комплексной государственной экспертизы.
Что еще следует знать о новостях по ядерной энергетике?
В четверг, 5 марта, США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ. Эта резолюция осуждает атаки на энергосистему Украины.
Соединенные Штаты сообщили, что поддерживают текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не помогает достичь мира между Украиной и Россией.
В частности 20 стран проголосовали "за". Еще 10 воздержались от голосования. Всего в Совет входят 35 стран.