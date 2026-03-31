Украина будет развивать атомную энергетику: правительство согласовало строительство важного комплекса

В Украине хотят построить современный технологический комплекс по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС. Строительство будет происходить на территории Южноукраинской городской территориальной общины.

Что известно о решении украинского правительства?

Отмечается, что это решение открывает новую страницу в истории отечественной атомной энергетики, о чем сообщает Энергоатом.

Строительство комплекса – это важный шаг на пути к энергетической независимости Украины, ведь переход на собственное топливо по технологии компании Westinghouse будет способствовать повышению безопасности топливной составляющей АЭС Украины,

– говорится в тексте.

Американская компания уже осуществила оценку и потенциальную квалификацию производственных линий Энергоатома – о возможности сборки топливных сборок. Также был проведен анализ воздействия на окружающую среду и разработано технико-экономическое обоснование. Документация успешно прошла государственную экспертизу

Проект одобрили еще в сентябре 2025 года – на местном уровне. А уже в марте текущего года правительство приняло окончательное решение о реализации.

Обратите внимание! Распоряжение уже опубликовано на Правительственном портале.

В частности в распоряжении определены 2 пункта:

Согласиться с предложением Минэнерго по размещению ядерной установки по производству тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций на территории Южноукраинской городской территориальной общины Вознесенского района Николаевской области. Рекомендовать акционерному обществу "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" – эксплуатирующей организации (оператору) ядерной установки по производству тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций обеспечить выполнение работ по ее проектированию и строительству.

Важно! Следующим этапом уже станет разработка проектной документации, а также прохождение комплексной государственной экспертизы.

