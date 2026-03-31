Що відомо про рішення українського уряду?
Наголошується, що це рішення відкриває нову сторінку в історії вітчизняної атомної енергетики, про що повідомляє Енергоатом.
Будівництво комплексу – це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України, адже перехід на власне паливо за технологією компанії Westinghouse сприятиме підвищенню безпеки паливної складової АЕС України,
– йдеться у тексті.
Американська компанія вже здійснила оцінку та потенційну кваліфікацію виробничих ліній Енергоатому – щодо можливості складання паливних збірок. Також було проведено аналіз впливу на довкілля та розроблено техніко-економічне обґрунтування. Документація успішно пройшла державну експертизу
Проєкт схвалили ще у вересні 2025 року – на місцевому рівні. А вже у березні поточного року уряд ухвалив остаточне рішення щодо реалізації.
Зверніть увагу! Розпорядження вже опубліковане на Урядовому порталі.
Зокрема у розпорядженні визначені 2 пункти:
- Погодитися з пропозицією Міненерго щодо розміщення ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій на території Південноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області.
- Рекомендувати акціонерному товариству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" – експлуатуючій організації (оператору) ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій забезпечити виконання робіт з її проєктування та будівництва.
Важливо! Наступним етапом вже стане розроблення проєктної документації, а також проходження комплексної державної експертизи.
Що ще слід знати про новини щодо ядерної енергетики?
У четвер, 5 березня, США вперше проголосували проти резолюції МАГАТЕ. Ця резолюція засуджує атаки на енергосистему України.
Сполучені Штати повідомили, що підтримують поточний розгляд Радою непотрібної резолюції, яка не допомагає досягти миру між Україною та Росією.
Зокрема 20 країн проголосували "за". Ще 10 утримались від голосування. Загалом до Ради входять 35 країн.