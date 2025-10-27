В России массово закрываются супермаркеты – потребители переходят в "магазины для бедных"
- В России за 9 месяцев 2025 года закрылись 67 крупных супермаркетов, а доля дискаунтеров выросла с 4,8% до 16,4% за последние 8 лет.
- Ритейлеры переоборудуют супермаркеты в дискаунтеры или "дарксторы", поскольку открытие дискаунтера дешевле на 20-40%, а количество небольших магазинов у дома выросло на 15% за год.
Российский рынок продовольственного ритейла переживает существенную трансформацию на фоне замедления экономики, роста инфляции и падения покупательской способности населения.
В России массово закрывают супермаркеты
Только за 9 месяцев 2025 года в стране закрылись 67 крупноформатных торговых точек общей площадью более 185 тысяч квадратных метров, сообщает The Moscow Times, информирует 24 Канал.
С 2017 года доля супермаркетов и гипермаркетов в структуре розничной торговли России сократилась почти вдвое – с 37% до 21%, тогда как дискаунтеры увеличили свое присутствие с 49,9% до 63,4%.
Россияне выбирают "магазины для бедных"
Быстрее всего растут так называемые "жесткие дискаунтеры" – магазины с минимальным ассортиментом и бюджетным обустройством, ориентированные на покупателей с низким уровнем доходов. Их доля на рынке за 8 лет выросла с 4,8% до 16,4%.
Эксперты объяснили эту тенденцию изменением потребительского поведения россиян, которые из-за высоких цен на продукты все чаще переходят к модели экономии на ежедневных расходах. Высокая ключевая ставка Центробанка страны агрессора и снижение доходности делают открытие крупных торговых объектов нерентабельным.
В ответ ритейлеры массово переоборудуют супермаркеты в дискаунтеры или "дарксторы" – склады-магазины для онлайн-доставки.
Заметьте. По данным Ассоциации компаний розничной торговли России, открытие дискаунтера стоит на 20 – 40% дешевле, чем обычного супермаркета.
Россияне вынуждены экономить
Кроме того, ритейлеры сокращают ассортимент. В июле 2025 года количество продовольственных позиций в магазинах уменьшилось на 2,3% год к году, а непродовольственных – на 1,8%.
Несмотря на общее сокращение торговых площадей (примерно на 1%), популярности набирают небольшие магазины у дома – их количество выросло на 15% за год, особенно в регионах.
Аналитики также отметили, что такая трансформация является следствием структурного кризиса российского потребительского рынка, когда бизнес вынужден выживать, приспосабливаясь к бедному покупателю.
Больше о трудностях россиян и состоянии экономики страны-агрессора
Цены на продукты, в частности, на молочную продукцию в России резко выросли в 2025 году.
Также в России резко подорожали лекарства. Стоимость препаратов выросла в среднем более чем на 13,6%, подсчитали в DSM Group.
При этом граждане страны-агрессора готовятся к новому удару по кошелькам, ведь правительство планирует повысить налог на добавленную стоимость. В частности, в правительство подали проект бюджета на 2026 – 2028 годы, где предусмотрен рост ставки НДС с нынешних 20% до 22%.
Поэтому, аналитики уже предупредили россиян о подорожании продуктов сразу после внедрения изменений.