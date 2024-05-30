Совет ЕС установил повышенные таможенные тарифы на зерновые продукты из России и Беларуси

Сегодня Совет Евросоюза установил повышение таможенных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты из них, которые импортируются из России и Беларуси. В ЕС считают, что это "фактически приостановит импорт этих продуктов".

Тарифы на зерновые продукты из России и Беларуси вырастут

В Евросоюзе считают, что такие действия предотвратят дестабилизацию зернового рынка ЕС, а также остановят российский экспорт незаконно похищенного украинского зерна. Повышенные пошлины вступят в силу с 1 июля 2024 года. Об этом сообщили в Совете ЕС по результатам заседания, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Постановление повышает импортные тарифы на зерновые, масличные и производные продукты, а также на гранулы из свекольного жома и сушеный горох из Российской Федерации, а также из Республики Беларусь, за которые сейчас импортеры не платят или платят низкие пошлины. Кроме того, эти товары будут лишены доступа к тарифным квотам Союза,

– сказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что пока в Евросоюзе не обсуждают санкции против этих товаров. По его словам, это отдельная процедура, которая решается странами-членами "принципом единства".

Сейчас мы обсуждаем возможности применения высоких тарифов к определенным российским товарам. Безусловно, сегодня уже существует значительная степень торгового разрыва между ЕС и Россией, но мы готовы изучать новые возможности,

– заявил Домбровскис.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс отметил, что его правительство запретило импорт этой продукции на национальном уровне. Он ожидает, что определенные меры примут и на уровне ЕС. Андрис Пелшс говорит, что работа над дальнейшими санкциями против России "это моральный долг европейцев".