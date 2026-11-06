"Киевстар" запустил новый тариф для пенсионеров: сколько придется платить за связь

"Киевстар" расширил предложение для пожилых абонентов и ввел новый контрактный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Подключиться к нему смогут не только пожилые люди и пенсионеры, но и украинцы с инвалидностью I – III группы.

Кто может подключить новый тариф "Киевстар" и сколько он стоит

С 4 ноября 2026 года абонентам " Киевстар " в возрасте от 55 лет и людям с инвалидностью I–III группы стал доступен контрактный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", сообщает оператор.

Подключиться к предложению могут действующие контрактные абоненты, соответствующие возрастным или социальным критериям, а также абоненты предоплаты, переходящие на контракт и также соответствующие условиям тарифа.

Абонентская плата за тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" составляет 370 гривен в месяц. За эти деньги пользователи получают следующие услуги:

безлимитные звонки внутри сети "Киевстар";

300 минут на звонки на другие мобильные и городские номера в Украине, а также за границу;

20 ГБ мобильного интернета;

300 SMS в Украине;

услугу "Отсрочка платежа";

Домашний Интернет и Киевстар ТВ.

Для использования мобильного интернета за рубежом предусмотрены отдельные условия. Общий пакет составляет 20 ГБ, которые можно использовать в Украине или в странах, где действует услуга "Роуминг как дома".

В частности, абонент может использовать все 20 ГБ в Украине или до 12 ГБ за рубежом.

Какие условия тарифа действовали ранее

Ранее специальное предложение "Киевстар" было доступно людям в возрасте от 60 лет и стоило дешевле – 220 гривен. Пакет услуг был меньше и предусматривал:

Безлимитные звонки внутри сети; 100 минут на другие номера в Украине; 10 ГБ мобильного интернета; 100 SMS; Домашний Интернет.

Теперь оператор снизил возрастной порог до 55 лет, увеличил количество минут для звонков в другие сети и за границу, а также удвоил объем мобильного интернета. При этом новый тариф имеет фиксированную абонентскую плату в размере 370 гривен в месяц.