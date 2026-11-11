Замораживание тарифа на весь 2027 год: известный оператор назвал новую цену на мобильную связь

Мобильный оператор lifecell зафиксировал стоимость одного из популярных тарифов до конца 2027 года. Воспользоваться специальными условиями заморозки цены смогут клиенты, которые подадут заявку на перенос своего номера до 15 декабря 2026 года.

Как получить тариф Lifecell за 270 гривен

Новое акционное предложение "Стоп-цена" направлено на защиту абонентов от роста стоимости тарифов в течение следующего года. Воспользоваться им смогут как новые клиенты компании, так и действующие пользователи сети, сообщает lifecell.

Для новых абонентов, переходящих со своим номером от других операторов, плата в размере 270 гривен за 4 недели будет действовать без изменений вплоть до 31 декабря 2027 года. По условиям тарифа абоненты получают:

безлимитный мобильный интернет;

возможность использовать часть гигабайтов за границей;

безлимитные звонки на номера Lifecell;

750 минут для звонков на номера других операторов и городские телефоны;

возможность увеличить количество минут при условии своевременной оплаты пакета услуг.

По словам представителей компании, акция позволяет зафиксировать расходы на мобильную связь и не зависеть от возможных изменений стоимости тарифа в течение периода действия предложения.

Сколько будут платить действующие абоненты

Зафиксировать стоимость тарифа "Макси" могут не только новые клиенты, но и те, кто уже пользуется услугами Lifecell. Для действующих абонентов цена составит от 270 до 500 гривен за 4 недели. Конкретная сумма зависит от условий, на которых они ранее подключили тариф.

При этом есть важное условие: если абонент самостоятельно сменит "Макси" на любой другой тарифный план, фиксация стоимости отменится. Полные правила акции опубликованы на сайте оператора.

Как перенести номер в Lifecell

Перенос номера в Lifecell бесплатный. При этом абоненту не нужно менять номер телефона или его код – все цифры останутся такими же. Чтобы перейти к другому оператору, необходимо:

Подать заявку на сайте Lifecell через BankID или электронную подпись, либо обратиться в магазин оператора с паспортом; Получить бесплатную eSIM на сайте во время проверки заявки, если смартфон поддерживает цифровые SIM-карты, или приобрести обычную SIM-карту.

Чтобы воспользоваться акцией "Стоп-цена", заявление на перенос номера необходимо подать не позднее 15 декабря 2026 года. После перехода абонент сможет пользоваться тарифом "Макси" по фиксированной стоимости до конца 2027 года.

К слову, переход в другую сеть со своим номером в настоящее время является одним из самых простых способов сэкономить на ежемесячной связи. Подобные скидки при переносе номера предоставляют и другие игроки рынка, снижая стандартные тарифы до 280–290 гривен.

В то же время операторы "Киевстар" и Vodafone также предлагают социальные тарифы стоимостью от 100 до 220 гривен, однако они в основном рассчитаны на пенсионеров, детей или людей с инвалидностью.