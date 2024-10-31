Бизнесу приготовиться: цены на электроэнергию вырастут

С 1 ноября в Украине возможно вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса. На это есть несколько очевидных причин.

Электроэнергия для бизнеса

Еще в конце сентября в НКРЕКП объявили, что возможно повысят тарифы на электроэнергию для бизнеса. Такое решение могу быть обусловлено:

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снижением рынка сбалансирования энергосистемы;

необходимостью обеспечения ликвидности после атак на критическую инфраструктуру.

Напомним! Предложено повысить тарифы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, а также способствовать выравниванию цен на импорт электроэнергии.

Соответственно могут установить предельные цены на рынке на следующие сутки и на внутрисуточном рынке для периода с 11:00 до 17:00 (5,6 тысячи гривен за мегаватт-час), а на уровне утреннего пика – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час.

Ситуация следующая:

1 октября регулятор утвердил проект постановления НКРЭКУ относительно предельных цен на рынке на сутки вперед, внутрисуточном и балансировочном рынке, инициировав процедуру пересмотра предельных цен в этих сегментах.

9 октября состоялись открытые обсуждения, чтобы все заинтересованные участники рынка могли высказать свои предложения и замечания. О результатах этих обсуждений НКРЭКУ пока не сообщала.

Как будут выглядеть предельные цены

с 00:00 до 07:00 – 5,6 тысяч гривен за мегаватт-час (неизменно);

с 07:00 до 17:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час (ранее с 07:00 до 11:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час, с 11:00 до 17:00 – 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час);

с 17:00 до 23:00 – 9 тысяч гривен за мегаватт-час (также неизменно);

с 23:00 до 24:00 – 6,9 тысяч гривен за мегаватт-час (неизменно).

Обратите внимание! Минимальный предельный тариф останется на уровне 10 гривен за мегаватт-час.





