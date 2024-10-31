Электроэнергия для бизнеса
Еще в конце сентября в НКРЕКП объявили, что возможно повысят тарифы на электроэнергию для бизнеса. Такое решение могу быть обусловлено:
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- снижением рынка сбалансирования энергосистемы;
- необходимостью обеспечения ликвидности после атак на критическую инфраструктуру.
Напомним! Предложено повысить тарифы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, а также способствовать выравниванию цен на импорт электроэнергии.
Соответственно могут установить предельные цены на рынке на следующие сутки и на внутрисуточном рынке для периода с 11:00 до 17:00 (5,6 тысячи гривен за мегаватт-час), а на уровне утреннего пика – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час.
Ситуация следующая:
- 1 октября регулятор утвердил проект постановления НКРЭКУ относительно предельных цен на рынке на сутки вперед, внутрисуточном и балансировочном рынке, инициировав процедуру пересмотра предельных цен в этих сегментах.
- 9 октября состоялись открытые обсуждения, чтобы все заинтересованные участники рынка могли высказать свои предложения и замечания. О результатах этих обсуждений НКРЭКУ пока не сообщала.
Как будут выглядеть предельные цены
- с 00:00 до 07:00 – 5,6 тысяч гривен за мегаватт-час (неизменно);
- с 07:00 до 17:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час (ранее с 07:00 до 11:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час, с 11:00 до 17:00 – 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час);
- с 17:00 до 23:00 – 9 тысяч гривен за мегаватт-час (также неизменно);
- с 23:00 до 24:00 – 6,9 тысяч гривен за мегаватт-час (неизменно).
Обратите внимание! Минимальный предельный тариф останется на уровне 10 гривен за мегаватт-час.