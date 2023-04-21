Тариф на электроэнергию для бизнеса может возрасти втрое

В конце апреля или начале мая НКРЭКУ могу озвучить новые тарифы не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Тариф может увеличиться на треть без учета платы за доставку.

В НКРЭКУ отмечают, что стоимость киловатт-часов для промышленных потребителей и бизнеса составляет сейчас 6 гривен.

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На сколько может вырасти тариф

По словам руководителя одной из энергетических компаний, тариф может возрасти следующим образом:

с 3,3 гривны за киловатт-часов до 4,5 гривны за киловатт-часов для бизнеса;

с 1,44 – 1,68 гривны за киловатт-час до 2,88 гривны за киловатт часов для бытовых потребителей (рядового населения).

По словам представительницы НКРЭКУ Ольги Бабий, ведомство вынуждено пересмотреть действующие тарифы из-за разрушения инфраструктуры. Это необходимо для того, чтобы энергетические компании имели доступ к надлежащим средствам для производства электроэнергии.

Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы – наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей,

– добавила она.

Заметим, что украинская энергетика после российских обстрелов зимой испытала существенные разрушения. В KSE оценили стоимость разрушенного оборудования в 8,1 миллиарда долларов.

Чтобы восстановить энергосистему к следующему отопительному сезону, нужно более 1 миллиарда, или около 40 миллиардов гривен.