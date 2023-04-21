У НКРЕКП зазначають, що вартість кіловат-годин для промислових споживачів та бізнесу складає наразі 6 гривень.

До теми Підняття тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП

На скільки може зрости тариф

За словами керівника однієї з енергетичних компаній тариф може зрости таким чином:

з 3,3 гривні за кіловат-годин до 4,5 гривень за кіловат-годин для бізнесу;

з 1,44 – 1,68 гривні за кіловат-годин до 2,88 гривні за кіловат годин для побутових споживачів (пересічного населення).

За словами представниці НКРЕКП Ольги Бабій, відомство змушене переглянути чинні тарифи через руйнування інфраструктури. Це необхідно для того, щоб енергетичні компанії мали доступ до належних коштів для виробництва електроенергії.

Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці процеси – це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей,

– додала вона.

Зауважимо, що українська енергетика після російських обстрілів взимку зазнала суттєвих руйнувань. У KSE оцінили вартість зруйнованого обладнання у 8,1 мільярда доларів.

Щоб відновити енергосистему до наступного опалювального сезону потрібно понад 1 мільярд, або близько 40 мільярдів гривень.