"Киевстар" существенно снизил стоимость одного из тарифов: кто получит скидку 35%

Один из тарифных планов "Киевстар" теперь будет обходиться абонентам значительно дешевле. Пакет услуг доступен только для корпоративных клиентов при выполнении определенных условий.

Какая скидка доступна абонентам "Киевстар"

Мобильный оператор "Киевстар" снизил стоимость тарифного плана "На связи" на 35% для новых корпоративных клиентов, сообщили в компании.

Специальное предложение рассчитано на юридических лиц и ФЛП, которые ранее не пользовались корпоративными пакетами оператора. Для получения акционной цены необходимо оформить бизнес-тариф на новый номер или перейти с предоплаченной формы обслуживания.

Его стандартная стоимость – 400 гривен в месяц, однако акционное предложение предусматривает снижение цены до 260 гривен. Первая плата за тариф взимается сразу в полном объеме, после чего средства будут списываться ежедневно равными частями в течение календарного месяца.

Что входит в состав акционного пакета

За 260 гривен в месяц бизнес-абоненты получают:

50 ГБ мобильного интернета, из которых 13 ГБ можно использовать в роуминге;

домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с;

2 000 минут на звонки по Украине;

200 минут для разговоров с зарубежными номерами;

200 SMS.

Кроме того, клиентам предоставляют SIM-карту для второго телефона, SIM-карту для планшета и два дополнительных номера. После исчерпания пакетных минут действует безлимит на звонки внутри сети "Киевстар", а звонки абонентам других операторов Украины будут стоить полторы гривны за минуту.

В стоимость пакета входит одна "Суперсила" на выбор без дополнительной платы. Предусмотрена возможность подключить сервисы "Киевстар ТВ", "Helsi", "WOG", опцию "Видео на ходу" или 5 ГБ интернета в роуминге.

Напомним, что ранее "Киевстар" представил тарифный план "Максимальный" с фиксированным интернетом со скоростью до 8 Гбит/с. Услуга в настоящее время доступна в тестовом режиме для жителей киевского ЖК "Республика" по акционной цене 1 000 гривен в месяц в течение первых трех месяцев.