Специальные тарифы для пенсионеров: кто может платить меньше за мобильную связь

В Украине дорожает мобильная связь, поэтому расходы на нее могут оказаться обременительными для части пенсионеров. На такой случай у операторов есть специальные предложения.

Какие тарифы для пенсионеров доступны в Украине

Пользователи в возрасте от 55 до 60 лет и люди с инвалидностью могут подключить тарифы со сниженной платой. 24 Канал рассказывает, что предлагают операторы связи, работающие в Украине.

Мобильные тарифы для пенсионеров доступны пользователям Vodafone. У оператора есть специальное предложение для клиентов в возрасте от 55 лет. В рамках акции "POVAGA" пенсионеры могут перенести свой номер к этому мобильному оператору и подключить тариф Flexx Go с ежемесячной платой в размере 200 гривен. Предложение действует до конца августа.

Оператор Киевстар также предлагает специальные условия для пользователей в возрасте от 60 лет и людей с инвалидностью. Они могут подключить тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" с абонентской платой 220 гривен в месяц.

Для пользователей lifecell действует акционный тариф "Забота". Воспользоваться им могут люди в возрасте от 55 лет и пенсионеры. Ежемесячная плата в рамках тарифа составляет 190 гривен. Подключить его можно до конца 2027 года.

Почему операторы повышают тарифы на мобильную связь

Тарифы на мобильную связь в Украине дорожают из-за значительного роста расходов на содержание инфраструктуры во время войны. Чтобы поддерживать работу сети в условиях отключений электричества, операторы закупают генераторы и аккумуляторы для базовых станций. В то же время постоянно возникает необходимость ремонтировать поврежденное в результате российских обстрелов оборудование.

Несмотря на это, в Украине действуют одни из самых низких тарифов на связь в мире. По состоянию на начало 2026 года тарифные планы с пакетом мобильного интернета объемом 20 – 40 гигабайт стоили около 7 – 8,5 евро в месяц. В то же время в Германии аналогичные услуги стоили 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.