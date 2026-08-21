"Киевстар" готовит изменения с 1 сентября: что произойдет с тарифами для абонентов
С 1 сентября 2026 года для части контрактных абонентов "Киевстар" вступят в силу новые тарифные условия. Оператор переведет пользователей двух тарифов на актуальные предложения.
Что изменится для абонентов Smart Business
Бизнес-абоненты двух тарифов Киевстар получат другие предложения, при этом абонентам не придется самостоятельно менять тариф, а ежемесячная плата не увеличится. Для части клиентов она даже станет ниже, сообщили в компании.
Так, пользователей тарифа Smart Business автоматически переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт". Стоимость останется на прежнем уровне – 600 гривен в месяц. В новом предложении сохранятся:
- безлимитный мобильный интернет;
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 1000 минут на другие мобильные и городские номера Украины;
- минуты для звонков на номера ряда зарубежных стран.
При этом абоненты получат 2 "Суперсилы", которые можно выбрать в зависимости от собственных потребностей. Также в тариф будут входить "Киевстар ТВ", "Знания без границ" и "Государство в смартфоне".
Для Smart Business+ плата уменьшится
В свою очередь, пользователей Smart Business+ переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт". При этом ежемесячная плата снизится с 1 200 до 1 100 гривен. Абонентам будут доступны:
- безлимитный мобильный интернет;
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 2700 минут на другие мобильные и городские номера Украины;
- минуты на номера ряда зарубежных стран;
- 2 "Суперсилы" на выбор;
- "Киевстар ТВ";
- "Знания без границ";
- "Государство в смартфоне".
Переход произойдет автоматически с 1 сентября 2026 года.