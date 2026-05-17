Меньше 10 евро: где среди крупнейших стран Европы самая дешевая мобильная связь

Мобильная связь в Европе в 2026 году остается очень неравномерной по ценам. Если в одних странах за несколько евро в месяц можно получить десятки гигабайтов интернета, то в других даже базовый пакет стоит вдвое или втрое дороже.

От чего зависит цена тарифа?

Формально все страны Евросоюза находятся в общем цифровом пространстве, однако цены на мобильные тарифы отличаются в несколько раз, рассказывает 24 Канал.

На формирование цены мобильной связи влияют несколько факторов:

уровень конкуренции между операторами;

регулирование тарифов со стороны государства;

средние доходы населения;

а также развитие инфраструктуры.

В странах с высокой конкуренцией, например Италия или Польша, операторы вынуждены постоянно снижать цены и запускать акции.

Зато в более состоятельных государствах, например, Германии или Великобритании, тарифы часто остаются значительно дороже.

В каких странах более дешевая связь?

Польша

Польша стабильно входит в топ стран с самыми низкими тарифами в Европе. Базовые пакеты мобильного интернета и звонков стартуют примерно от 5 – 9 евро. По данным Numbeo, в среднем тариф со звонками и 10 гигабайтами интернета в 2026 году стоит 8,62 евро.

Дело в том, что в стране существует сильная конкуренция между крупными операторами, поэтому агрессивные тарифные войны удерживают цены низкими.

Италия

В Италии ключевую роль сыграло появление оператора Iliad Italia. Компания резко снизила рыночные тарифы и заставила других операторов адаптироваться. Именно поэтому даже большие пакеты мобильного интернета здесь иногда можно найти дешево.

Италия предлагает пакеты примерно от 6 до 15 евро, в среднем в среднем 10,70 евро в месяц.

Испания

Испанский рынок характеризуется большим количеством операторов и популярностью бюджетных брендов, например, Lowi или брендов группы Telefónica. Они иногда предлагают пакеты по 50 – 100 гигабайт.

Средние тарифы колеблются в пределах 6 до 30 евро за пакет с большим интернетом. В среднем – 16,24 евро за месяц.

Франция

Франция занимает промежуточную позицию. Благодаря Free Mobile и другим бюджетным брендам цены там заметно ниже, чем в Германии или Великобритании, однако в среднем все еще выше, чем в Италии или Польше.

Операторы предлагают много вариантов тарифов – от 6 и до 32 евро. В среднем – около около 19,28 евро в месяц.

Какие страны с самой дорогой связью?

Одним из самых дорогих мобильная связь среди крупных европейских стран остается в Германии. Хотя бюджетные предложения существуют, средний тариф с комфортным пакетом интернета часто стоит 15 –25 евро в месяц, а в премиум-сегменте еще больше, как свидетельствуют данные SimFinder.

Всего в среднем мобильная связь обойдется в 23,47 евро в месяц за пакет с 10 гигабайтами интернета.

Дорогая связь также в Нидерландах. В этой стране высокие доходы населения поддерживают более дорогие расценки. В частности,, в среднем за мобильную связь в месяц придется заплатить примерно 21,09 евро.

Но еще дороже обойдется мобильная связь в Норвегии. В этой стране расценки диктуют высокий уровень доходов населения, значительные расходы операторов на покрытие большой и сложной по рельефу территории, а также в целом высокие цены на услуги в стране. В среднем в месяц пакет услуг стоит 34,01 евро.

Следует добавить, что в небольших странах Европы тоже можно встретить высокие цены на мобильную связь. Речь идет о "богатых" государствах, где жители могут себе это позволить. Например:

в Монако в среднем – 47,00 евро в месяц;

в Люксембурге – 26,60 евро в месяц;

в Лихтенштейне – 37,23 евро в месяц.

Обратите внимание! Тарифы на мобильную связь в Великобритании также довольно высокие – могут достигать почти до 35 евро в месяц.

Какие тарифы на связь в Украине?

Vodafone предлагает тариф Flexx GO за 350 гривен в месяц, или около 11,6 гривны в день. В пакет входят 25 гигабайтов мобильного интернета, из которых 15 доступны в 27 странах ЕС, а также 500 минут на звонки в Украине и роуминге.

Более доступный вариант имеет Киевстар – тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоит 220 гривен в месяц, или 7,34 гривны в день. Абоненты получают 10 гигабайтов интернета, часть которого можно использовать за границей, безлимит внутри сети, минуты на другие номера и пакет SMS.

Самое дешевое предложение среди крупных операторов имеет lifecell. Тариф "Лайфсет S" стоит 100 гривен в месяц, то есть около 3,57 гривны в день. В пакет входят домашний интернет, 10 гигабайт мобильного интернета и базовые условия для пользования в ЕС.

И хотя операторы подняли тарифы, телеком-аналитик Александр Глущенко объясняет, что повышение связано прежде всего с затратами на энергонезависимость. Из-за частых блэкаутов операторы вынуждены устанавливать аккумуляторы и резервное оборудование для стабильной работы сети.