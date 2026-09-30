"Киевстар" меняет цены уже с 8 октября: какие тарифы подорожают

С 8 октября 2026 года часть абонентов "Киевстара" будет платить больше за свои тарифные планы. Изменения коснутся четырех тарифных предложений линейки LOVE UA.

Какие мобильные тарифы подорожают

Мобильный оператор объясняет пересмотр цен ростом расходов на обслуживание, восстановление и поддержание стабильной работы сети, пишет MZU.

С 8 октября абонентская плата будет следующей:

LOVE UA Свобода (v2024) – 250 гривен вместо 190;

LOVE UA База – 250 гривен вместо 200;

LOVE UA Свет (v2024) – 310 гривен вместо 260;

LOVE UA Свет (v2024) с суперспособностью "Экономия" – 250 гривен вместо 200.

Больше всего в гривневом выражении вырастет стоимость LOVE UA Свобода (v2024) – на 60 гривен. Остальные указанные тарифы подорожают на 50 гривен.

Почему "Киевстар" повышает цены на тарифы

Оператор связывает изменения с ростом расходов на поддержание и восстановление телекоммуникационной сети. В частности, дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения связи.

Дополнительные расходы возникают и из-за условий работы в условиях полномасштабной войны. Для поддержания стабильной работы сети требуются дополнительные ресурсы, а логистические процессы стали более сложными.

Какой самый дешевый тариф у "Киевстар"

Для новых абонентов предлагается несколько вариантов пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ", самый бюджетный из них – "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". В тариф входят 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар и 300 минут на других операторов и за границу. Цены также различаются:

при смене тарифа – 270 гривен;

при переносе номера – 390 гривен.

Дополнительно в стоимость входят две "Суперсилы" – "Киевстар ТВ", "Есть связь", роуминг и т. д.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семерка", рассчитанную на физических лиц. Сейчас доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семерка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семерка".