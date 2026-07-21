Остался один день: известный мобильный оператор изменил тарифы

Мобильный оператор Lifecell с 22 июля в 00:00 вводит изменения для пользователей. Обновления касаются некоторых тарифов.

Какие изменения готовит Lifecell

Речь идет о мобильном тарифе "Дополнительный роуминг" и объемах услуг в пакете "Гигабайты без границ", сообщили в компании.

После обновления для подключения будут доступны два варианта в тарифе "Дополнительный роуминг":

350 гривен – 15 ГБ мобильного интернета;

700 гривен – 45 ГБ мобильного интернета.

В то же время оператор уберет самый маленький пакет, который сейчас включает 5 ГБ интернета.

Известно, что "Дополнительный роуминг" является альтернативным тарифным планом, который можно использовать во многих странах мира. Однако при переходе на него стандартный тариф "Роуминг как дома" перестает действовать. Поэтому подключать этот вариант рекомендуется после использования доступного интернета в рамках основного тарифа.

Еще одно обновление касается услуги "Гигабайты без границ". После 22 июля в 35 странах пользователи будут получать следующие объемы интернета:

8 ГБ – для тарифа "Смарт Лайф Роуминг";

10 ГБ – для "Свободный Лайф Роуминг";

8 ГБ – для пользователей "Макси Роуминг".

Дополнительные гигабайты будут начисляться с момента оплаты нового пакета услуг после вступления изменений в силу.

В каких странах будут действовать новые условия

Обновленные правила касаются 35 стран. Среди них – государства, где проживает наибольшее количество украинцев за рубежом:

Германия;

Чехия;

Польша;

Словакия;

Венгрия;

Румыния;

Италия и другие.

Полный перечень стран оператор опубликовал на своем сайте.