Уже через несколько дней lifecell повысит цены: сколько теперь будут стоить тарифы

Мобильный оператор lifecell меняет стоимость нескольких тарифов для отдельных абонентов. Ежемесячная плата увеличится, но при этом в большинстве пакетов будет увеличен объем интернета, в том числе и гигабайты для использования в роуминге.

Какие тарифы lifecell подорожают

С 28 октября 2026 года lifecell повысит цены на тарифы для корпоративных абонентов. Изменения также коснутся аналогичных тарифов передоплаты, сообщает оператор.

Новые цены будут такими:

"Интернет для бизнеса 30 ГБ" – 199 гривен вместо 149 гривен; "Интернет для бизнеса 60 ГБ" – 249 гривен вместо 199 гривен; "Интернет для бизнеса 100 ГБ" – 349 гривен вместо 299 гривен; "Интернет для бизнеса 300 ГБ" – 369 гривен вместо 349 гривен.

Если абонент подключит тариф или оплатит месячный пакет до 27 октября включительно, новые цены для него начнут действовать с 1 ноября.

Сколько интернета получат абоненты

Наряду с повышением стоимости оператор изменит наполнение большинства пакетов. Количество гигабайт увеличится, а названия тарифов будут обновлены в соответствии с новым объемом трафика.

После изменений абонентам будут доступны такие объемы интернета:

тариф на 30 ГБ – 40 ГБ вместо 30 ГБ, в том числе 6 ГБ в роуминге вместо 5 ГБ;

тариф на 60 ГБ – 70 ГБ вместо 60 ГБ, в том числе 7 ГБ в роуминге;

тариф на 100 ГБ – 150 ГБ вместо 100 ГБ, в том числе 10 ГБ в роуминге;

тариф на 300 ГБ – 300 ГБ, в том числе 12 ГБ в роуминге.

Таким образом, в последнем пакете объем интернета не изменится, хотя абонентская плата увеличится. Для остальных тарифов оператор предусмотрел дополнительный трафик.

Можно ли сменить тариф без доплаты

Абоненты, которых касаются обновления, смогут без дополнительной оплаты перейти на другой доступный тарифный план. Такая возможность будет действовать с 20 октября по 30 ноября 2026 года включительно.

Помимо интернета, в этих тарифах предусмотрены безлимитные звонки в пределах корпоративной группы и нетарифицированный доступ к социальным сетям. Поэтому абонентам стоит сравнить новую стоимость и увеличенный объем трафика со своими потребностями и, при необходимости, сменить тариф в установленный оператором период.