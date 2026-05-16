Можно платить на 100 гривен меньше: известный мобильный оператор ввел изменения

Украинцы, которые хотят уменьшить расходы на мобильную связь, могут воспользоваться специальным предложением от Киевстара. Некоторые абоненты получат популярный тариф не за 450 грн, а за 350 грн в месяц.

Как сэкономить на тарифах Киевстар?

Речь идет о пакете "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт". Скидка доступна новым клиентам, которые перенесут свой номер в сеть Киевстар через услугу MNP, сообщили в компании.

Кто может получить скидку? Акционная цена действует для абонентов, которые переходят из сетей:

lifecell

Vodafone

Интертелеком

3Mob

Lycamobile

PEOPLEnet

Воспользоваться предложением могут как обычные пользователи, так и корпоративные клиенты.

Специальная цена будет действовать до 01.12.2026. После этого периода будут действовать стандартные условия тарифа ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт,

– уточнили в компании.

Что входит в пакет Киевстар за 350 гривен?

Несмотря на скидку, набор услуг остается полным. Абоненты получат:

Безлимитный мобильный интернет 18 ГБ в роуминге Безлим на звонки внутри сети 600 минут на звонки по Украине и за границу 600 SMS SIM-карту для роутера Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с

Также пользователям доступны две "Суперсилы" на выбор. Среди бонусов – премиум-функции Helsi, Киевстар ТВ, "Дополнительный номер", SIM для второго смартфона, бонусы от WOG и тому подобное.

Что это значит?

На фоне роста расходов украинцы все чаще ищут способы экономить на базовых услугах, включая мобильную связь и интернет. Для операторов это означает усиление конкуренции за абонентов. Именно поэтому компании все активнее запускают MNP-предложения, дают долгосрочные скидки или объединяют мобильный и домашний интернет в одном тарифе.

В этом году мобильные операторы, вероятно, продолжат борьбу за клиентов из-за:

высокой чувствительности украинцев к ценам

популярности переноса номера между сетями

конкуренции между пакетными тарифами

Обратите внимание! Предложение Киевстара может стать выгодным для пользователей, которые давно планировали сменить оператора и хотят сократить расходы на мобильную связь без потери объема услуг.

Какие прогнозы по тарифам Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало этого года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

