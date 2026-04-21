Тариф за 400 гривен – это не дорого: известный мобильный оператор рассказал, почему такие цены

В Vodafone считают, что мобильная связь в Украине не является слишком дорогой – даже если речь идет о тарифах на уровне 400 гривен в месяц. Также обращают внимание: украинцы нередко тратят подобные суммы на повседневные вещи, например кофе.

Тарифы Vodafone дорожают: есть ли повод жаловаться на цены?

CEO компании Ольга Устинова объяснила, как формируется цена и почему она вряд ли может быть значительно ниже, пишет OBOZ.

Во власти понимают ответственность и то, что для людей это критично. Давайте посмотрим на цифры: тариф 400 гривен в месяц – это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве. За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца: невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат,

– говорит Устинова.

По ее словам, бизнес Vodafone действительно остается прибыльным. Уровень маржинальности достигает примерно 50%. Впрочем, значительная часть этих средств не остается "чистым заработком". Более трети – более 33% – компания вынуждена постоянно вкладывать в поддержку и развитие сети.

Если бы мы не зарабатывали на тарифах, мы бы не смогли покупать генераторы... Все базовые станции и оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растет курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают,

– объяснила Устинова.

Фактически речь идет о постоянных расходах на оборудование, которое зависит от курса валют, а также на энергообеспечение – особенно критическое во время отключений света. В компании также отмечают: нынешние тарифы – это не просто желание заработать больше, а необходимость обеспечить стабильную связь, в частности во время блэкаутов.

Я не считаю, что эта цена настолько критична, что люди не могут ее оплатить, особенно по сравнению с количеством услуг, которые они получают,

– говорит Устинова.

Почему тарифы на мобильный в Украине растут и какие цены в Европе?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

