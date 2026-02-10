Цены вырастут уже в феврале: Vodafone поднимает стоимость тарифов

С 17 февраля мобильный оператор Vodafone поднимет цены на старые тарифы для мобильного. Некоторые из них подорожают более чем на 100 гривен.

Как Vodafone изменит цены на тарифы?

Подорожание затронет только отдельные архивные тарифы, которые закрыты для подключения новых абонентов, сообщили в MZU.

Такое решение приняли в связи с подорожанием электроэнергии для бизнеса. Пока известно, что с 17 февраля увеличивается стоимость услуги "Год без абонплат”. Соответственно, в конце февраля будет изменена стоимость пакета услуг в тарифах:

Joice: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;

Joice Start 2023: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;

SuperNet Start+: 330 гривен в месяц вместо 260 гривен;

Joice Start: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;

Joice Start Special: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;

Turbo: 340 гривен в месяц вместо 270 гривен;

Joice PRO: 400 гривен в месяц вместо 330 гривен;

Joice PRO 2023: 430 гривен в месяц вместо 320 гривен;

SuperNet Pro: 445 гривен в месяц вместо 340 гривен;

Joice MAX 2023: 500 гривен в месяц вместо 390 гривен;

Joice MAX: 520 гривен в месяц вместо 450 гривен;

SuperNet Unlim: 545 гривен в месяц вместо 470 гривен;

Light+: 230 гривен в месяц вместо 185 гривен.

Обратите внимание! Стоимость пакета услуг рассчитано примерно, детали оператор сообщит позже.

К слову, Киевстар также поднимает стоимость отдельных тарифов. Следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения произойдут в архивных тарифных планах:

Вкусный

Киевстар Комфорт 2018

LOVE UA Базовый

LOVE UA Свобода/Свобода 2022

Безлим Соцсети

Без границ lite

ТВОЙ Любимый

Стоимость пакета услуг повысят на 50 – 90 гривен. Соответственно, увеличат количество гигабайтов для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home.

