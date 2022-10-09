Самые богатые техномильярдеры США потеряли 315 миллиардов долларов: красноречивая инфографика

С осени прошлого года и до сегодня стоимость акций глобальных компаний значительно упала, повысился уровень мировой инфляции, а участники рейтинга Forbes 400 в общей сложности обеднели на 500 миллиардов долларов. При этом, основную тяжесть спада взяли на себя состоятельные мировые техномагнаты.

В целом основатели крупных международных технологических компаний с осени 2021 года потеряли 315 миллиардов долларов собственного состояния. Это составляет около двух третей совокупного обвала активов богачей в рамках рейтинга издания Forbes.

Читайте на также Украинский WRAP победил в конкурсе IT Arena 2022: чем занимается стартап

Потери технологических миллиардеров

Наибольший ущерб понесли самые богатые технологические бизнесмены. Так, акции Amazon за год упали в цене на 27%, что повлекло за собой потери собственного капитала Джеффа Безоса более чем в 50 миллиардов долларов. Из-за этого миллиардер впервые за четыре года потерял первое место в списке самых богатых людей США, уступив лидерство Илону Маску.

Между тем акции Microsoft упали на 15%, из-за чего состояние экс-главы компании Стива Балмера сократилось на 13,5 миллиарда долларов. В то же время, после возвращения работников в офисы, котировки акций компании Zoom претерпели спад в 73%, что повлекло за собой потери состояния Эрика Юаня на 10,6 миллиарда долларов.

Вместе с тем в смежных с технологическим сектором компаниях падение рынка тоже было ощутимым. К анализу списка Forbes, в частности, не попали убытки Марка Цукерберга в размере 76,8 миллиарда долларов из-за проблем Meta.

На тему Потерял 14 пунктов в рейтинге самых богатых: состояние Цукерберга рекордно упало

Дело в том, что при составлении рейтинга Forbes относит создателей соцсетей к категории медиа и развлечений, а не технологических компаний. При этом, в инфографике ниже оказались 10 миллиардеров сферы технологий, которые за прошедшие 12 месяцев понесли наибольший ущерб в долларовой калькуляции.

Отметим, что эти расчеты Forbes приводит в период с 3 сентября 2021 года по 2 сентября текущего года. То есть, показатели потерь или увеличения состояния технологических миллиардеров по состоянию на октябрь 2022 года могут быть другими.