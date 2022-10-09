Загалом засновники великих міжнародних технологічних компаній з осені 2021 року втратили 315 мільярдів доларів власних статків. Це становить майже дві третини сукупного обвалу активів багатіїв у межах рейтингу видання Forbes.

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Втрати технологічних мільярдерів

Найбільших збитків зазнали саме найбагатші технологічні бізнесмени. Так, акції Amazon за рік впали у ціні на 27%, що спричинило втрати власного капіталу Джеффа Безоса у понад 50 мільярдів доларів. Через це мільярдер вперше за чотири роки втратив перше місце у списку найбагатших людей США, поступившись Ілону Маску.

Тим часом акції Microsoft впали на 15%, через що статки ексочільника компанії Стіва Балмера скоротилися на 13,5 мільярда доларів. Водночас, після повернення працівників в офіси, котирування акцій компанії Zoom зазнало спаду у 73%, що спричинило втрати статків Еріка Юаня на 10,6 мільярда доларів.

Разом з тим, у суміжних з технологічним сектором компаніях, падіння ринку теж було відчутним. До аналізу списку Forbes, зокрема, не потрапили збитки Марка Цукерберга розміром 76,8 мільярда доларів унаслідок негараздів Meta.

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Річ у тім, що при складанні рейтингу Forbes відносить творців соцмереж до категорії медіа та розваг, а не суто технологічних компаній. При цьому, нижче в інфографіці опинились 10 мільярдерів галузі технологій, які за минулі 12 місяців зазнали найбільших збитків у доларовій калькуляції.

Зауважимо, що ці розрахунки Forbes наводить у період з 3 вересня 2021 року до 2 вересня поточного року. Тобто, показники втрат чи збільшення статків технологічних мільярдерів станом на жовтень 2022 року можуть бути іншими.