Співзасновник WRAP Стефан Скоропадський розповів, як стартапу вдалося перемогти, і поділився історією створення проєкту. Про розробку, розвиток, залучення клієнтів та інвестицій, а також вихід на ринок Великої Британії – читайте далі.

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Як з'явилась ідея

Стефан цікавився відеопродакшеном ще з 13 років. Він брав участь у великих зйомках реклами та кліпів й вже там помітив, що процес організований дуже хаотично.

Мене здивувало, що у багатомільйонній індустрії всі процеси організовуються "на колінці". Навіть досить великі відеопродакшени часто використовують Google Docs для фіксування інформації чи ведуть комунікації в особистих месенджерах,

– ділиться стартапер.

Проблема стала ще гострішою, коли підприємець спробував зняти власний короткометражний фільм. Всі розкадрування та планування не зберігалися в одному місці, для підготовки доводилось використовувати десяток різноманітних сервісів. Тоді Стефан подумав, що було б круто мати програму чи сервіс, який всі ці процеси об'єднує.

Згодом Стефан з його другом Михайлом вирішили запустити стартап, який би розв'язав проблему організації зйомок. Після перших брейнстормінгів до них долучився ще один друг Володимир, який нині відповідає за розробку. "Це був єдиний програміст, якого ми знали", – згадує Скоропадський.

Залучення перших інвестицій

Далі команда продовжила досліджувати "болі" відеопродакшенів. З'ясувалось, що сервіс типу WRAP й справді був би корисним, проте для запуску були потрібні гроші. Свою першу інвестицію у 2 500 доларів хлопці залучили також у знайомого, якого звуть Ярко.

Це був наш перший пітч у житті. Презентація складалася з п'яти слайдів. Згодом Ярко став СЕО. Він був найстаршим у команді та мав досвід менеджменту проєктів і команд,

– каже Стефан.

Співзасновники стартапу / Фото WRAP

Згодом стартап відправився на акселератор від Центру підприємництва УКУ – цей період підприємець називає початком справді плідної роботи. До того проєктом займалися частково, а з початком повномасштабної війни робота припинилася, адже засновники почали займатись волонтерством.

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Клієнти та вихід на британський ринок

Перша версія WARP з'явилась ще на початку запуску стартапу, проте лише пів року тому компанія завершила роботу над MVP платформи. Проаналізувавши ринок, співзасновники вирішили запускатися у Великій Британії.

У США ринок більший, але через велику різницю у часі довелося б працювати вночі. В інших країнах Європи існує мовний бар'єр. Тому Велика Британія виглядала найбільш зручною для старту. До того ж це третій найбільший ринок після США та Китаю,

– пояснює Стефан.

Перших клієнтів хлопці шукали через LikedIn. Команда просто знаходила когось з індустрії, запитувала, як у їхній компанії влаштований робочий процес. За словами підприємця, з'ясувалось, що 95% британських продакшенів працюють так само, як і українські, – тобто проблеми у них ті ж.

Продукт стартапу

Нещодавно WRAP здійснила свій перший продаж – проєкт монетизується шляхом місячної або річної підписки. Вона коштує від 80 до 250 євро на місяць, залежно від функціоналу.

Наразі у WRAP працюють лише дві із семи запланованих функцій – вони присвячені роботі з кадрами. Решта стосуватиметься менеджменту та колабораціям. Нині на сервісі можна розпланувати кадри та розмістити їх у порядку зйомки, а згодом також з'явиться можливість створювати знімальні плани.

Для таких завдань можна використовувати Notion, однак це наче косити газон ножицями, а не газонокосаркою. Краще використовувати сервіс, в якому все створено саме для відеопродакшенів – це зручніше і швидше,

– наголошує підприємець.

Так виглядає сервіс WRAP / Фото WRAP

Перемога на IT Arena

Компанія перемогла у конкурсі стартапів, що проходив під час конференції IT Arena 2022. Стартап отримав грошовий приз у вигляді фінансування на 20 тисяч доларів. Ці гроші команда використає на те, щоб створити юридичну особу у Великій Британії та оплатити зарплати новому розробнику.

Також кошти підуть на сплату підписок на сервіси для менеджерів з продажу. За словами Скоропадського, у середньому це десь 250 доларів на одного менеджера. До слова, наразі WRAP шукає інвестиції через фонди та ангелів, що готові вкластися у розвиток продукту.