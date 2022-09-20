Bloomberg наразі оцінює його багатство всього у 55,9 мільярда доларів. Таким чином, мільярдер опустився з 6 на 20 сходинку рейтингу найбагатших людей світу – це найнижча позиція для Цукерберга з 2014 року.

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Цукерберг втрачає гроші

Минуло менш ніж два роки відтоді, коли 38-річний Цукерберг володів майже вдвічі більшими статками – у 106 мільярдів доларів. Тоді він входив до першої трійки лідерів рейтингу найбагатших людей світу разом з Джеффом Безосом та Ілоном Маском.

Оцінка активів багатія сягла свого піку у 142 мільярди доларів у вересні 2021 року – вартість акцій заснованої ним компанії тоді зросла до 382 доларів за штуку. Проте, після оголошення ребрендингу Facebook на Meta, справи у Цукерберга погіршилися.

Останні фінансові звіти Meta Platforms виявилися жахливими. Все почалось у лютому, коли компанія не зафіксувала очікуваного зростання щомісячної кількості користувачів Facebook, пише Bloomberg.

Саме такі обставини й спровокували історичний обвал акцій Meta й різке падіння статків Цукерберга на 31 мільярд доларів. Це стало одним із найбільших одноденних падінь багатства в історії.

До слова, Bloomberg зазначає, що низька динаміка збільшення користувачів Facebook – не єдина причина того, що мільярдер нині ледве замикає лише першу 20-ку рейтингу найбагатших. Так, на різке зниження його статків також вплинула ставка Meta на Reels в Instagram, яка не виправдала очікувань щодо конкуренції з TikTok.

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