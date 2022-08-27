Тем, кто потерял работу: международный маркетплейс для фрилансеров запустил проект для украинцев

На международной платформе для поиска и предложений работы Upwork запущена инициатива для поддержки украинцев. Цель состоит в том, чтобы соединить десятки тысяч перемещенных специалистов из Украины и бизнесы, предлагающие дистанционную работу.

Проект получил заглавие "Неограниченные способности: обеспечение перемещенных профессионалов удаленной работой". О деталях инициативы Бизнес 24 рассказали представители платежной системы Payoneer, которая стала партнером запуска проекта.

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Что предлагает инициатива украинцам

В рамках проекта заинтересованные украинцы могут получить доступ к:

возможностям трудоустройства;

тренерам, которые помогут перемещенным специалистам зарегистрироваться на международной платформе Upwork, определить навыки, которые пользуются спросом, и дадут совет, как лучше "продать" себя компаниям, которые ищут независимых профессионалов;

сертификации навыков, чтобы увеличить шансы найти трудоустройство;

возможностям развивать свои навыки;

социальным услугам, позволяющим сосредоточиться на работе;

надежному способу получить заработанные деньги.

Как принять участие

Специалисты, не имеющие аккаунта на Upwork, могут зарегистрироваться по специальной ссылке. Как только аккаунт будет создан, а команда платформы подтвердит личность, с потенциальным участником свяжется представитель маркетплейса и предложит полезные ресурсы.

Если же вы специалист из Украины, который уже имеет аккаунт на Upwork, необходимо войти в него и перейти по ссылке.

Еще до полномасштабного вторжения россии Payoneer всячески поддерживал украинских фрилансеров. Теперь же мы чувствуем моральную обязанность еще больше помогать нашим согражданам. Поэтому мы рады присоединиться к замечательной инициативе Upwork и Tent и очень надеемся, что как можно больше украинцев, вынужденных уехать за границу или в другую часть Украины, найдут достойную занятость, которая позволит не только обеспечить себя и свои семьи, но и развиваться дальше профессионально и лично,

– отмечает исполняющая обязанности генерального директора Payoneer в Украине Любовь Данилина.

Отмечается, что, опираясь на опыт, полученный в процессе работы инициативы, Upwork и Tent разработают лучшие практики относительно того, как компании могут привлекать перемещенных профессионалов, и впоследствии расширят инициативу, чтобы привлечь к проекту больше компаний.