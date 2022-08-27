Проєкт отримав назву "Необмежені можливості: забезпечення переміщених фахівців віддаленою роботою". Про деталі ініціативи Бізнес 24 розповіли представники платіжної системи Payoneer, яка стала партнером запуску проєкту.

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Що пропонує ініціатива українцям

У межах проєкту зацікавлені українці можуть отримати доступ до:

можливостей працевлаштування;

тренерів, які допоможуть переміщеним фахівцям зареєструватися на міжнародній платформі Upwork, визначити навички, які мають попит, і дадуть пораду, як краще "продати" себе компаніям, які шукають незалежних професіоналів;

сертифікацій навичок, щоб збільшити шанси знайти працевлаштування;

можливостей розвивати свої навички;

соціальних послуг, що дозволять зосередитись на роботі;

надійного способу отримати зароблені гроші.

Як взяти участь

Фахівці, які не мають акаунту на Upwork, можуть зареєструватися за спеціальним посиланням. Щойно обліковий запис буде створено, а команда платформи підтвердить особу, з потенційним учасником зв'яжеться представник маркетплейсу й запропонує корисні ресурси.

Якщо ж ви фахівець з України, який вже має акаунт на Upwork, необхідно зайти у нього та перейти за посиланням.

Ще до повномасштабного вторгнення росії Payoneer всіляко підтримував українських фрилансерів. Нині ж ми відчуваємо моральний обов'язок ще більше допомагати нашим співгромадянам. Тому ми раді приєднатись до чудової ініціативи Upwork та Tent і дуже сподіваємось, що якомога більше українців, що були змушені виїхати за кордон або в іншу частину України, знайдуть гідну зайнятість, яка дозволить не тільки забезпечити себе та свої сім'ї, а й розвиватися далі професійно та особисто,

– зазначає виконувачка обов'язків генерального директора Payoneer в Україні Любов Даниліна.

Зазначається, що опираючись на досвід, отриманий у процесі роботи ініціативи, Upwork і Tent розроблять найкращі практики щодо того, як компанії можуть залучати переміщених професіоналів, і згодом розширять ініціативу, щоб залучити до проєкту більше компаній.