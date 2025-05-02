Temu меняет бизнес-модель – больше никаких китайских товаров

Онлайн-маркетплейс Temu, известный благодаря сверхдешевым китайским товарам, меняет свою бизнес-стратегию из-за новой тарифной политики администрации Дональда Трампа.

Temu меняет фокус

Теперь Temu, принадлежащий китайскому холдингу PDD Holdings, фокусируется на сотрудничестве с американскими поставщиками и переходит на локальное выполнение заказов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Такой шаг позволит компании избежать уплаты пошлин и сохранить доступные цены для потребителей в США.

Почему происходят изменения

Изменения стали реакцией на отмену тарифного послабления "de minimis", которое ранее позволяло безналоговый ввоз небольших посылок из Китая.

Еще в феврале Temu начала призывать китайских производителей отправлять продукцию оптом на американские склады. Но учитывая рост стоимости импорта, компания признает: пополнение запасов становится все дороже, что может ударить по конечной цене.

В то же время в Temu отметили, что новая стратегия поможет малому бизнесу в США получить более широкий доступ к рынку и улучшить качество обслуживания клиентов.