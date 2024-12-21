Tesla отзывает почти 700 тысяч авто в США

Tesla сообщила, что отзывает 694 304 автомобиля в США из-за проблемы с системой контроля давления в шинах.

В чем проблема

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В объяснении причин этого решения указано, что сигнальная лампочка системы может не гореть между циклами движения, не предупреждая водителя о низком давлении в шинах.

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Согласно недавнему отчету, неправильно накачанные шины могут создавать повышенный риск аварий для водителей. Проблема касается определенных моделей, в частности Model 3, Model Y и Cybertruck. Компания Tesla объявила, что решит эту проблему с помощью беспроводного обновления программного обеспечения.

Tesla не впервые отзывает авто

На автомобили Tesla пришелся 21% всех отзывов автомобилей в США в течение первых трех кварталов этого года.

Примечательно, что большинство проблем, связанных с автомобилями бренда, были решены с помощью беспроводного обновления программного обеспечения. В третьем квартале Tesla инициировала отзыв 1 858 774 автомобилей, что является самым высоким показателем в стране.

К счастью для владельцев, все выявленные проблемы можно было устранить с помощью обновления программного обеспечения, что минимизировало потребность в физическом ремонте.