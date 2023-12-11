TikTok инвестирует 1,5 миллиарда долларов в GoTo, чтобы развить электронную коммерцию в Индонезии

TikTok инвестирует около 1,5 миллиарда долларов в индонезийскую GoTo Gojek Tokopedia. Это необходимо для того, чтобы платформа смогла восстановить электронную коммерцию в Индонезии.

TikTok возобновит электронную коммерцию в Индонезии

Ранее TikTok был вынужден закрыть свой сервис электронной коммерции TikTok Shop в Индонезии из-за запрета местных властей на онлайн-покупки. Так поступили, чтобы защитить данные мелких продавцов и пользователей в соцсетях.

Читайте также "Заработок" на ТикТок: мошенники обманули украинцев на десятки миллионов гривен

Для TikTok индонезийский рынок был первым, где компания запустила сервис электронной коммерции в начале 2023 года.

Из соглашения стало известно, что TikTok приобретет 75,01% от крупнейшей платформы электронной коммерции в Индонезии GoTo Tokopedia. Это будет стоить для китайской соцсети около 840 миллионов долларов и позволит ей добавить TikTok Shop в расширенную организацию Tokopedia.

Компания планирует заключить соглашение еще до начала I квартала 2024 года, то есть в декабре. В этот же период Tokopedia получит векселя на 1 миллиард долларов, который сможет использовать для финансирования потребностей в оборотном капитале.

Стратегическое партнерство начнется с пилотного периода, который будет осуществляться в тесной консультации и под надзором соответствующих регулирующих органов.

– добавили в TikTok.

В общей сложности TikTok обязался инвестировать около 1,5 миллиарда долларов, чтобы обеспечить будущее финансирование, необходимое для бизнеса без размывания в GoTo.