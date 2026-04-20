Тим Кук покидает пост гендиректора Apple
- Тим Кук покидает пост генерального директора Apple, чтобы стать исполнительным председателем совета директоров, а Джон Тернус станет новым СЕО с 1 сентября 2026 года.
- Переход был единогласно одобрен Советом директоров и происходит после тщательного процесса планирования преемственности, причем Кук будет помогать с переходным периодом.
Генеральный директор компании Apple Тим Кук покидает свою должность. Уже известно имя человека, который станет новым СЕО компании.
Об этом сообщили в компании Apple.
Кто станет генеральным директором Apple вместо Тима Кука?
Компания Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратной инженерии, станет следующим главным исполнительным директором Apple с 1 сентября 2026 года.
Переход, который был единогласно одобрен Советом директоров компании, происходит после тщательного, долгосрочного процесса планирования преемственности.
Кук продолжит занимать должность генерального директора в течение лета, тесно сотрудничая с Тернусом над обеспечением плавного перехода. Как председатель правления, Кук будет помогать с определенными аспектами деятельности компании, в частности с взаимодействием с политиками по всему миру.
Это была самая большая честь в моей жизни – быть генеральным директором Apple и иметь доверие возглавить такую чрезвычайную компанию. Я люблю Apple всем своим существом и очень благодарен за возможность работать с командой таких изобретательных, инновационных, креативных и глубоко заботливых людей, которые непоколебимо преданы своей преданности обогащению жизни наших клиентов и созданию лучших продуктов и услуг в мире, – сказал Кук.
По словам предпринимателя, Джон Тернус имеет "ум инженера, душу новатора и сердце", чтобы управлять честно и с честью.
"Он – визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже слишком весомый, чтобы перечислить все, и он, несомненно, является правильным человеком, который будет направлять Apple в будущее", – отметил Тим Кук.
Джон Тернус станет новым генеральным директором Apple с сентября 2026 года / Фото Apple
Тернус, в свою очередь, выразил благодарность за возможность продолжить миссию Apple на новой должности.
Я полон оптимизма относительно того, чего мы можем достичь в ближайшие годы, и я очень рад знать, что самые талантливые люди на земле работают здесь, в Apple, полны решимости быть частью чего-то большего, чем кто-либо из нас. Для меня большая честь занять эту роль и я обещаю руководствоваться ценностями и видением, которые определяют это особое место в течение полувека,
– подчеркнул новый генеральный директор Apple.
Какой вклад сделали Тим Кук и Джон Тернус в компанию Apple?
Тим Кук присоединился к Apple в 1998 году, а с 2011-го возглавляет компанию как генеральный директор. За это время он руководил запуском новых категорий продуктов, в частности Apple Watch, AirPods и Apple Vision Pro, а также развитием сервисов – от iCloud и Apple Pay до Apple TV+ и Apple Music. Под его руководством рыночная капитализация компании выросла более чем в десять раз – примерно с 350 миллиардов до 4 триллионов долларов, а годовой доход – почти в четыре раза.
Джон Тернус присоединился к Apple в 2001 году, а с 2021-го входит в исполнительную команду как старший вице-президент по аппаратной инженерии. Он руководил разработкой ключевых продуктов компании – от iPad и AirPods до многочисленных поколений iPhone, Mac и Apple Watch, играя важную роль в запуске новых линеек и совершенствовании существующих. Под его руководством Mac пережил новый этап роста, а современные устройства, включая последние модели iPhone, получили значительные обновления дизайна и производительности.
О замене Тима Кука на должности генерального директора Apple говорили еще в 2025 году. Тогда главным претендентом на этот пост называли именно Джона Тернуса.