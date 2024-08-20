Крупнейшее IPO с 2018 года: в Японии на биржу выйдет Токийское метро

Недавно правительство Японии сообщило, что готовится вывести на биржу Токийское метро, которое ежедневно перевозит 6,5 миллиона пассажиров. При этом протяженность пути достигает 195 километров.

Как правительство заработает на Токийском метро

Запланировано IPO на октябрь этого года и ожидается, что после размещения акций метро может получить рыночную оценку в 4,7 миллиарда долларов.

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Обратите внимание! Размещение Токийского метро станет крупнейшим IPO в Японии с 2018 года. Тогда на биржу вышло телекоммуникационное подразделение SoftBank Group с рыночной оценкой в 23,5 миллиарда долларов.

Что такое IPO Это первое публичное размещение акций, во время которого акции частной компании впервые становятся доступными для общественности. IPO позволяет компании привлекать собственный капитал от государственных инвесторов.

Что известно о Токийском метро

Большая часть Токийского метро принадлежит японскому правительству – это 53,4%. В то же время администрация метрополии Токио владеет 46,6%.

В 1920 году была создана Tokyo Underground Railway Company, с которой и начинается история Токийского метро.

В 1927 году была открыта первая линия метрополитена в Японии – между районами Асакуса и Уэно в Токио.

Интересно, что компания-оператор метро не только перевозит пассажиров, но и работает на рынке недвижимости и в розничной торговле.

Поэтому за прошлый финансовый год, который закончился в марте 2024 года, компания получила чистой прибыли на сумму в 312 миллионов долларов.

Заметьте! Средства от IPO будут использованы на погашение облигаций реконструкции, которые выпустили после землетрясения и цунами в 2011 году.