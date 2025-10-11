В сентябре украинский рынок электромобилей установил новый рекорд: за месяц в стране зарегистрировали почти 9,2 тысяч транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 114% больше, чем в сентябре прошлого года.

Это свидетельствует о росте популярности электротранспорта среди украинских водителей, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.

Большинство новых регистраций пришлось на легковые автомобили – 8967 единиц. Из них 2261 авто были новыми, что на 160% больше, чем в сентябре 2024 года.

Остальные – 6706 машин – это подержанные электромобили, ввезенные из-за рубежа, и их количество также выросло на 104%, – говорится в сообщении.

Электроавтобусы тоже востребованы?

Сегмент коммерческого электротранспорта также показал положительную динамику: из 223 зарегистрированных авто 46 были новыми, тогда как в прошлом году таких было только 13 из 132. Кроме того, на дороги страны вышли два новых электробуса, что свидетельствует о постепенном обновлении общественного транспорта.

Какие модели авто самые популярные?

Среди новых электромобилей наиболее популярной моделью стал VOLKSWAGEN ID.UNYX – 432 регистрации за месяц. На втором месте – BYD Song Plus с 276 авто, далее следуют BYD Leopard 3 (150), HONDA eNS1 (143) и ZEEKR 7X (128).

Среди подержанных электромобилей лидером осталась TESLA Model Y – 929 регистраций, далее следуют:

TESLA Model 3 (738),

NISSAN Leaf (651),

KIA Niro (431),

RENAULT Zoe (311).

Заметьте. Такие результаты указывают не только на рост спроса на электромобили, но и постепенное изменение транспортных приоритетов украинцев в пользу более экологичных и экономичных решений. Рынок электромобилей в Украине продолжает активно развиваться, и показатели сентября это подтверждают.

Какова ситуация на рынке электромобилей?