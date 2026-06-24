Авиакомпания "Азимут" бьет тревогу – полеты в России могут стать убыточными

В России из-за проблем с топливом полеты могут "утратить экономический смысл" не только на международных, но и на внутренних рейсах. Именно на это пожаловалась авиакомпания "Азимут", надеясь на вмешательство государства в ситуацию на рынке.

Как страдает авиабизнес страны-агрессора

Подробности стали известны после письма перевозчика в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ), фрагменты которого опубликовал профильный телеграм-канал в среду, 24 июня. Интересно, что проблемы создает не только дефицит топлива, но и цены.

Смотрите также "Надо бежать": бизнес в Крыму бьет тревогу из-за дефицита бензина, коллапс неизбежен

В компании утверждают, что неприятности дали о себе знать еще в начале июня, когда ее основной поставщик предупредил о необходимости сократить потребление авиатоплива примерно на треть от запланированных объемов со второй декады месяца.

Причиной там назвали "форс-мажорные обстоятельства на НПЗ", из-за которых предложение на рынке существенно сократилось. Решить проблему с помощью альтернативных источников также не удалось.

Правда, дефицитом дело не ограничилось. По данным "Азимута", в российских аэропортах резко выросли цены на топливо – в среднем более чем на 17% с начала лета, но в отдельных случаях подорожание оказалось значительно больше. Например, в Махачкале керосин подорожал аж на 64%, так что его стоимость достигла 157 тысяч рублей за тонну без НДС, тогда как на мировом рынке уже третий месяц подряд наблюдается тенденция к удешевлению.

Отметим, что российская авиакомпания переживала сложные времена и до усиления украинских атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру страны-агрессора. Чистая прибыль перевозчика в прошлом году сократилась более чем на 30% по сравнению с 2024 годом.

Отмечалось, что важную роль в его работе играет государственная поддержка. Вероятно, без бюджетных субсидий финансовое положение "Азимута" было бы значительно сложнее.