Toshiba станет полностью частной компанией: выкуп стоил более 13,5 миллиарда долларов

Компания Toshiba близка к тому, чтобы полностью покинуть биржевой рынок. Один из консорциумов уже выкупил большинство акций гиганта, не пожалев десятка миллиардов долларов.

Toshiba по пути к переходу на частную собственность

Консорциум, возглавляемый группой Japan Industrial Partners Inc., выкупила 78,65% всех акций компании Toshiba. Этот ход открывает возможность вытеснения других акционеров и перехода гиганта на полную частную собственность.

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Производитель электроники находился на биржевом рынке долгих 74 года. JIP пришлось инвестировать 13,5 миллиарда долларов, чтобы получить шанс на полный контроль.

Выкуп акций Toshiba должен стать самым крупным соглашением в Японии в 2023 году. Как утверждают аналитики, переход гиганта в частные руки позволит компании выйти на путь инноваций и разработать передовые продукты. Дело в том, что среди акционеров были активисты, которые мешали Toshiba двигаться вперед.

Требования кредиторов

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Вместе с тем обеспечивающие соглашение кредиторы уже начали диктовать компании свои правила. В частности, они требуют, чтобы покинувший пост операционного директора Горо Янасе вернулся на свое место. Своих людей на руководящих должностях Toshiba также хотят видеть все участвующие в сделке банки.

Вместе с тем, в компании не готовы к таким назначениям и диктовке правил извне. В настоящее время ведутся переговоры, чтобы урегулировать все вопросы без ущерба для развития компании.