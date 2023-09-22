Toshiba на шляху до переходу на приватну власність

Консорціум, який очолює група Japan Industrial Partners Inc., викупила 78,65% усіх акцій компанії Toshiba. Цей хід відкриває можливість витіснення інших акціонерів та перехід гіганта на повну приватну власність.

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Виробник електроніки перебував на біржевому ринку довгих 74 роки. JIP довелося інвестувати 13,5 мільярда доларів, щоб отримати шанс на повний контроль.

Викуп акцій Toshiba повинен стати найбільшою угодою в Японії у 2023 році. Як стверджують аналітики, перехід гіганта у приватні руки дозволить компанії вийти на шлях інновацій та розробляти передові продукти. Річ у тому, що серед акціонерів були активісти, які блокували Toshiba рух вперед.

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Вимоги кредиторів

Разом з тим кредитори, які забезпечують угоду, вже почали диктувати компанії свої правила. Зокрема, вони вимагають, аби Горо Янасе, який покинув посаду операційного директора, повернувся на своє місце. Своїх людей на керівних посадах Toshiba також хочуть бачити усі банки, які беруть участь в угоді.

Разом з тим у компанії не готові до таких призначень та диктування правил ззовні. Наразі тривають переговори, аби врегулювати всі питання без шкоди для розвитку компанії.