Впервые за 20 лет: техногигант "подвинул" Toyota с места самой дорогой компании Японии
В Японии сменился многолетний лидер по рыночной капитализации. Впервые за более чем два десятилетия автомобильный концерн Toyota потерял статус самой дорогой компании страны.
Кто занял место Toyota в рейтинге крупнейших компаний Японии?
Новым лидером стал технологический холдинг SoftBank, который продолжает стремительно дорожать на фоне глобального бума вокруг искусственного интеллекта, пишет FT.
Инвесторы все активнее вкладывают средства в компании, связанные с развитием ИИ и полупроводниковой отрасли. Именно эта тенденция стала главным драйвером роста SoftBank и всего японского фондового рынка.
Японская компания не может избежать современного "духа времени" – харизматичное лидерство и смелая готовность к риску побеждают упрямую сосредоточенность на постепенном совершенствовании и укреплении балансов,
– сказал Еспер Колл, директор брокерской компании Monex Group.
Известно, что с начала 2026 года акции SoftBank подорожали почти на 73% и достигли очередного исторического максимума 1 июня. Очередной толчок для роста компания получила после объявления о намерении инвестировать до 75 миллиардов евро в масштабную сеть кластеров искусственного интеллекта во Франции. К слову, рыночная капитализация гиганта сейчас превышает 46 триллионов иен (288 миллиардов долларов).
Что происходит с акциями Toyota?
Акции Toyota, рыночная капитализация которой составляла чуть более 48 триллионов иен, 1 июня упали почти на 4,5%. В 2003 году автопроизводитель обогнал телекоммуникационную группу NTT Docomo как крупнейшую компанию Японии по этому показателю.
Таким образом SoftBank официально стал крупнейшей компанией Японии по рыночной капитализации.
Какая компания самая прибыльная в мире?
Alphabet возглавляет рейтинг самых прибыльных компаний с чистой прибылью в 124,3 миллиардов долларов и рентабельностью 30,1%. Apple, Microsoft и NVIDIA также входят в топ-5, демонстрируя высокие прибыли и рентабельность в технологическом секторе.
Зато по данным свежего исследования британской консалтинговой компании Brand Finance Global 500, самым успешным брендом в 2026 году стал YouTube. Видеохостинг совершил невероятный рывок, поднявшись с восьмого места прямо на вершину.