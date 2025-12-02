ТРЦ Gulliver в Киеве возобновляет работу: назвали дату
- ТРЦ Gulliver в Киеве откроет первый и минус первый этажи для посетителей 12 декабря после ликвидации чрезвычайной ситуации.
- Точный перечень магазинов, которые откроются 12 декабря, будет объявлен дополнительно, а другие части комплекса остаются закрытыми на неопределенное время.
Киевский Gulliver прекратил работу 30 октября и больше месяца не работал. Теперь его работу постепенно восстанавливают, для посетителей открывают несколько торговых площадей.
Когда откроют ТРЦ Gulliver?
Gulliver поэтапно открывают после ликвидации чрезвычайной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.
Для посетителей откроют безопасную часть комплекса, а именно два этажа его торгово-развлекательной части. Так, доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей откроют 12 декабря.
О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, сообщат дополнительно. Когда откроют другие этажи и офисную часть Gulliver – пока неизвестно, решение будут принимать после дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации.
Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?
26 июля 2025 года ТРЦ Gulliver стал собственностью государственного консорциума, в который входят Ощадбанк и Укрэксимбанк. Тогда компании, связанные с Виктором Полищуком, прекратили обслуживание кредитов, а директору комплекса Ирине Круппе было объявлено подозрение в завышении налогового кредита по НДС.
17 октября Шевченковский райсуд Киева снял арест с Gulliver, наложенный в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Три О" по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые получили право собственности на комплекс из-за долговых обязательств, начали работу над стабилизацией управления
30 октября ТРЦ Gulliver в Киеве временно закрыли из-за корпоративного конфликта между новыми владельцами – государственными банками и бывшим руководством. Бывшие владельцы саботируют передачу управления, что создает риски для безопасности посетителей и арендаторов, и это стало основанием для приостановления работы центра.
Все арендаторы ТРЦ Gulliver были освобождены от арендных платежей на все время временного приостановления его работы.