ТРЦ Gulliver в Киеве возобновляет работу: назвали дату

Киевский Gulliver прекратил работу 30 октября и больше месяца не работал. Теперь его работу постепенно восстанавливают, для посетителей открывают несколько торговых площадей.

Когда откроют ТРЦ Gulliver?

Gulliver поэтапно открывают после ликвидации чрезвычайной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.

Для посетителей откроют безопасную часть комплекса, а именно два этажа его торгово-развлекательной части. Так, доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей откроют 12 декабря.

О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, сообщат дополнительно. Когда откроют другие этажи и офисную часть Gulliver – пока неизвестно, решение будут принимать после дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации.

Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?