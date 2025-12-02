ТРЦ Gulliver у Києві відновлює роботу: назвали дату

Київський Gulliver припинив роботу 30 жовтня і понад місяць не працював. Тепер його роботу поступово відновлюють, для відвідувачів відкривають кілька торговельних площ.

Коли відкриють ТРЦ Gulliver?

Gulliver поетапно відкривають після ліквідації надзвичайної ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.

Для відвідувачів відкриють безпечну частину комплексу, а саме два поверхи його торгово-розважальної частини. Так, доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів відкриють 12 грудня.

Про точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів 12 грудня, повідомлять додатково. Коли відкриють інші поверхи та офісну частину Gulliver – поки невідомо, рішення будуть ухвалювати після подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації.

Що відомо про ситуації з ТРЦ Gulliver?