Больше никаких печатей – какие устаревшие требования наконец отменило правительство
Источник:Министерство экономики
Бюрократические требования часто называют одним из главных барьеров для бизнеса. Определенные шаги в решении этой проблемы уже начали делать.
Устаревшие требования наконец отменили
Кабмин изменил более 50 актов по ведению бизнеса, еще 15 постановлений утратили свою силу. Некоторые из них были приняты еще в советские времена и с тех пор не менялись.
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В частности, ранее действовало требование, которое обязывало предпринимателей ставить печати на всех документах, которые они подают в государственные органы. Теперь такая необходимость есть только для случаев, которые установлены законом.
Например, по закону, использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако, в подзаконных актах соответствующие требования оставались. Кабинет Министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом,
– пояснил Алексей Соболев, заместитель министра экономики.
Для того, чтобы пересмотреть инструменты государственного регулирования хозяйственной деятельности, была создана специальная Межведомственная рабочая группа. В целом ей удалось пересмотреть более 1300 регуляторных инструментов.
Согласно рекомендациям специалистов, 456 из них было предложено отменить, еще 584 подлежат упрощению.