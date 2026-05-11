Вместо мигрантов из Индии: в Украине нашли миллионы людей, которых можно вернуть на работу

Украина теоретически может избежать массового привлечения трудовых мигрантов, однако для этого придется активнее использовать внутренний кадровый резерв. Речь идет об украинцах трудоспособного возраста, которые сейчас не работают, а также о пенсионерах, которых все чаще рассматривают как важный ресурс для рынка труда.

Как Украина может обойтись без трудовых мигрантов?

В соцсетях начали активно распространять матералы о якобы массовом завозе иностранцев в Украину. В частности, появлялись ролики с мужчинами, похожими на граждан Индии, которые на английском языке призывали приезжать в Украину, пишет OBOZ.

В то же время правительство пока не говорит о масштабном привлечении мигрантов – пока речь идет только об отдельных инициативах бизнеса.

По оценкам Минэкономики, Украине не хватает около 4,5 миллионов работников. В то же время государство видит потенциал в привлечении тех, кто сейчас экономически неактивен. Среди них:

120 тысяч родителей детей с инвалидностью; 500 тысяч родителей детей до трех лет; 750 тысяч студентов; 2,5 миллиона людей с инвалидностью; 1,6 миллиона экономически неактивных граждан трудоспособного возраста.

В целом сейчас среди главных проблем украинского рынка труда:

дефицит кадров в сфере обслуживания;

нехватка рабочих профессий;

старение населения;

трудовая миграция украинцев за границу;

нежелание части работодателей нанимать работников 50+.

Пенсионеры как отдельный кадровый резерв

Отдельный ресурс – пенсионеры. Сейчас из более 10 миллионов пенсионеров работают примерно 2,5 миллиона человек, однако потенциал значительно больше.

Элла Либанова Директор Института демографии и исследований качества жизни Демографическая пирамида в Украине перевернута, население стареет, и мы должны понимать, что экономика все меньше будет нуждаться в физической силе и все больше – интеллектуального труда. Работодателям стоит избавляться от стереотипов, ведь люди старшего возраста – это стабильность и опыт, которые являются критическими для устойчивости рынка.

В Государственной службе занятости также фиксируют рост количества кандидатов в возрасте 50+.

На зарегистрированном рынке труда удельный вес людей в возрасте 50+ вырос с 30% в начале 2022 года до 37% по состоянию на май текущего года. В условиях дефицита кадров мы не можем позволить себе терять человеческий капитал из-за возрастных стереотипов и предубеждений относительно неспособности людей старшего возраста к развитию,

– заявила Валентина Рыбалко, заместитель директора Государственной службы занятости.

В Минэкономики отмечают: именно люди 50+ становятся одним из ключевых ресурсов для преодоления дефицита кадров.

Что это означает?

Украина пока не готова к массовому привлечению трудовых мигрантов. Государство делает ставку на внутренний кадровый резерв. Пенсионеры и люди 50+ становятся все более важными для рынка труда. Бизнесу придется пересматривать отношение к возрастным работникам. Спрос на дистанционную и гибкую работу будет расти

Обратите внимание! Украинский рынок труда постепенно входит в новую реальность: работодателям придется конкурировать не только зарплатами, но и готовностью отказываться от старых стереотипов. И пока общество спорит о трудовых мигрантах, главный кадровый резерв страны может оказаться совсем рядом – среди людей 50+ и пенсионеров.

Могут ли мигранты создавать опасность или противозаконие в Украине?

В сети пишут о якобы массовой миграции иностранцев в Украину. К нам едут из дружественных стран, чтобы устраиваться на работу и улучшать экономику. Об этом глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в комментарии 24 Каналу.

Эксперт отметил, что в любой стране, где проживают мигранты, есть какой-то процент из них, кто может нарушать закон. И не важно, из какой страны приехал этот человек. Даже украинцы в Европе совершают преступления. Поэтому опасность действительно может быть где угодно.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики Есть перечень стран с повышенным миграционным риском. Это страны вроде Пакистана или Афганистана, откуда не нужно привлекать людей. Таких стран есть 90. Вот здесь, когда вопрос в том, кого привлекать, в страну, первое слово, должно быть не за демографами, а за Службой безопасности Украины. Именно она должна решать, из каких стран мы можем привлекать людей. И таким образом мы можем уменьшить вероятность каких-то проблем, но избежать их полностью невозможно.

Конечно, контроль тоже может уменьшить уровень возможной угрозы. Василий Воскобойник добавляет, что если государство понимает, где мигрант работает или проживает, то все же удастся избежать многих проблем.

Специалист приводит пример Польши, когда речь заходит о пользе трудовых мигрантов для Украины. По его словам, украинцы фактически профинансировали сферу обороны этой страны. Поэтому и для нашей страны привлечение иностранцев может быть полезным для закрытия пробелов в рабочей силе и улучшения экономики.

По словам эксперта, Европа принимает у себя украинцев так же, как и наше государство мигрантов из Азии и других континентов. Тогда как в Германии есть 1 200 000 украинцев, в Польше – 920 000, в Чехии – 360 000, наших граждан до сих пор удивляет, что на работу в украинские компании часто берут иностранцев.

Мы оказались на стыке трех проблем. Понятно, что война и мобилизация сокращают количество рабочих рук на рынке труда. Далее, у нас массовая миграция людей. Речь идет о миллионах людей, которые выехали за границу или перемещены здесь, внутри нашей страны. Еще мы оказались в демографическом кризисе, когда на 10 женщин рождается только 7 – 8 детей. Поэтому война и демографический кризис приводит к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немного неуместно, – говорит Воскобойник.

Как еще бороться с дефицитом рабочей силы?

Экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что дефицит рабочих рук в Украине действительно существует. По его мнению, это вполне привычная практика во всем мире, когда привлекают иностранных граждан на работу.

По словам Фурмана, бесспорно, не стоит ориентироваться только на мигрантов. Сейчас, по разным данным, около 5 – 6 миллионов украинцев выехали с начала полномасштабной войны. Государство должно делать все возможное, чтобы они захотели вернуться домой.

Мы понимаем, что все не вернутся. Поэтому важно внедрять государственные программы, чтобы привлекать украинцев, которые выехали за границу. Также нужно внедрять программы для привлечения граждан других стран. Это поможет, в частности, быстрыми темпами развивать государство после войны,

– сказал Фурман.

