Рекордный туристический сбор 2026: кто уплатил больше всего налогов

С начала года западные регионы и Киев возглавили рейтинг наиболее привлекательных туристических мест в Украине. Там украинцы и иностранцы уплатили больше всего налогов туристического сбора.

Где уплатили больше всего туристического сбора?

В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 миллионов гривен туристического сбора, сообщает ГНСУ.

Смотрите также Без этого показателя не зарегистрировать имущество: что такое идентификатор объекта налогообложения

Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда перечислили 24,9 миллионов гривен. Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты таких регионов:

Львовская область – 5,9 миллионов гривен; Ивано-Франковская область – 5,6 миллионов гривен; Киев – 5,6 миллионов гривен; Закарпатская область – 3 миллиона гривен.

Напомним, что во время временного размещения в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах проживания туристический сбор платят:

граждане Украины,

иностранцы,

лица без гражданства.

Для общин это важный источник доходов, ведь средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей,

– пишут в ГНСУ.

Главное об уплате налогов в Украине