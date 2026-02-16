Рекордний туристичний збір 2026: хто сплатив найбільше податків
- У січні 2026 року місцеві бюджети України отримали 28,4 мільйони гривень туристичного збору, що на 14,3% більше, ніж минулого року.
- Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів західних регіонів та Києва.
З початку року західні регіони та Київ очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні. Там українці та іноземці сплатили найбільше податків туристичного збору.
Де сплатили найбільше туристичного збору?
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 мільйонів гривень туристичного збору, повідомляє ДПСУ.
Це на 14,3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли перерахували 24,9 мільйонів гривень. Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:
- Львівська область – 5,9 мільйонів гривень;
- Івано-Франківська область – 5,6 мільйонів гривень;
- Київ – 5,6 мільйонів гривень;
- Закарпатська область – 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують:
- громадяни України,
- іноземці,
- особи без громадянства.
Для громад це важливе джерело доходів, адже кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей,
– пишуть у ДПСУ.
Головне про сплату податків в Україні
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про можливість збереження постійного військового збору навіть після закінчення війни. До 2024 року військовий збір становив 1,5%, а зараз він на рівні 5%.
З 2026 року максимальний єдиний податок для ФОП 1 групи складає 332,80 гривні, а для ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень. Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп становить 864,70 гривні.
До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень.