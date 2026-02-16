Де сплатили найбільше туристичного збору?

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 мільйонів гривень туристичного збору, повідомляє ДПСУ.

Це на 14,3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли перерахували 24,9 мільйонів гривень. Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:

  1. Львівська область – 5,9 мільйонів гривень;
  2. Івано-Франківська область – 5,6 мільйонів гривень;
  3. Київ – 5,6 мільйонів гривень;
  4. Закарпатська область – 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують:

  • громадяни України,
  • іноземці,
  • особи без громадянства.

Для громад це важливе джерело доходів, адже кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей,
– пишуть у ДПСУ.

Головне про сплату податків в Україні

  • Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про можливість збереження постійного військового збору навіть після закінчення війни. До 2024 року військовий збір становив 1,5%, а зараз він на рівні 5%.

  • З 2026 року максимальний єдиний податок для ФОП 1 групи складає 332,80 гривні, а для ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень. Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп становить 864,70 гривні.

  • До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень.