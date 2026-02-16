Де сплатили найбільше туристичного збору?

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 мільйонів гривень туристичного збору, повідомляє ДПСУ.

Це на 14,3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли перерахували 24,9 мільйонів гривень. Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:

Львівська область – 5,9 мільйонів гривень; Івано-Франківська область – 5,6 мільйонів гривень; Київ – 5,6 мільйонів гривень; Закарпатська область – 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують:

громадяни України,

іноземці,

особи без громадянства.

Для громад це важливе джерело доходів, адже кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей,

– пишуть у ДПСУ.

