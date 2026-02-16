Где уплатили больше всего туристического сбора?
В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 миллионов гривен туристического сбора, сообщает ГНСУ.
Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда перечислили 24,9 миллионов гривен. Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты таких регионов:
- Львовская область – 5,9 миллионов гривен;
- Ивано-Франковская область – 5,6 миллионов гривен;
- Киев – 5,6 миллионов гривен;
- Закарпатская область – 3 миллиона гривен.
Напомним, что во время временного размещения в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах проживания туристический сбор платят:
- граждане Украины,
- иностранцы,
- лица без гражданства.
Для общин это важный источник доходов, ведь средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей,
– пишут в ГНСУ.
Главное об уплате налогов в Украине
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о возможности сохранения постоянного военного сбора даже после окончания войны. До 2024 года военный сбор составлял 1,5%, а сейчас он на уровне 5%.
С 2026 года максимальный единый налог для ФЛП 1 группы составляет 332,80 гривны, а для ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен. Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп составляет 864,70 гривны.
До 2027 года ФЛП на упрощенной системе налогообложения не будут обязательно плательщиками НДС. С 1 января 2027 года регистрация как плательщика НДС может стать обязательной, если их годовые доходы превышают 1 миллион гривен.