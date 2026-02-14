Де використовують ідентифікатор об'єкта оподаткування?
У Податковій службі пояснюють, що ідентифікатор об'єкта оподаткування – це унікальне числове значення, яке складається з коду типу об'єкта та внутрішнього номера.
Таким чином, перші цифри – тип об'єкта господарювання (офіс, автомобіль, кафе тощо), а останні 5 цифр – це внутрішній номер, який встановлює сам підприємець.
Наприклад, якщо ідентифікатор об'єкта оподаткування для кафе 24700001, де 247 – це код типу об'єкта, а 00001 – внутрішній ідентифікатор.
- Ідентифікатор об'єкта оподаткування використовують у податковій звітності та повідомленнях, коли платник податків реєструє або ж змінює інформацію про свої об'єкти (продає, закриває тощо).
- Присвоюється ідентифікатор шляхом подання відповідного повідомлення в особистому кабінеті платника податків за формою № 20-ОПП.
- При реєстрації об'єкта оподаткування за відповідною формою, ідентифікатор розміщений у заяві під графою 5, повідомляє АРМ "Роздрібна торгівля".
Як виглядає заява про об'єкти оподаткування / Скриншот з сайту АРМ "Роздрібна торгівля"
Зверніть увагу! Якщо об'єкти оподаткування були вже зареєстровані і їм було присвоєно ідентифікатор об'єкта, то реєструвати такий об'єкт в особистому кабінеті більше не потрібно.
Як листуватися з Податковою через електронний кабінет?
У ДПС надають поради, як можна підготувати документи для електронного листування, зокрема для того, щоб відповідь на запит була без затримок:
- Варто перевіряти формат файлів перед відправленням. Краще використовувати формати PDF, JPG або PNG.
- Називати файли потрібно зрозуміло, як-от "Договір_ФОП_Іваненко.pdf" чи "Звіт_листопад2025.pdf".
- Не забувайте додавати всі необхідні документи, а це договори, звіти, довідки та інші.
- Дані у зверненні варто перевіряти дуже ретельно, аби пришвидшити обробку.
- Зберігайте копії документів.
Сплатити податки через електронний кабінет теж можна швидко і без проблем, пишуть в 7eminar. Зокрема спочатку потрібно увійти до приватної частини кабінету, далі обрати режим "Стан розрахунків з бюджетом", обрати податок, який необхідно сплатити, та одну з платіжних систем.
Після цього потрібно звершити заповнення платіжного документа й сплатити податок.
Без якого коду не обійтися на митниці?
Варто пам'ятати, що код УКТЗЕД допомагає точно визначити тип товару та застосувати до нього відповіді мита й правила. Річ у тім, що цей код – це система класифікації товарів, яку використовують митні органи для оформлення вантажів та податкових документів.
Класифікація номенклатури побудована за ієрархічною системою: від розділів і груп до підпозицій, кожна з яких має 10-значний код. Така деталізація дозволяє стандартизувати облік товарів та вести статистику зовнішньої торгівлі.
Крім того, код УКТЗЕД використовується не лише для митного оформлення, але й для податкових накладних й регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Без правильно коду можливі як помилки в документах, так і фінансові санкції.